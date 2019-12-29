استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة مصرع 23 عاملا وعاملة وإصابة 6 أشخاص آخرين، بعد اصطدام أتوبيس نقل العاملين بمصنع "سبأ" للملابس الجاهزة ببورسعيد، بسيارة نقل أمام قرية "الفردوس" بطريق (بورسعيد - دمياط).

وتساءل "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "ليه حوادث الطرق في مصر قاتلة وتخلف ضحايا كتير، إحنا لسه واحد زميلنا في البرنامج متوفى في حادث مشابه، ليه دلوقتي بعد كل حادثة لازم حد يموت، اللي بيتعور أصلا في عربية بيموت؟ ليه حتى اللي بيتصاب بتبقى إصابته نهائية يعني بتر قدم أو ذراع".

وتابع: "طرق وعملنا وكشف مخدرات على السائقين معمول بشكل حازم وحاسم، تأمين طرق واتعمل، إيه السبب في المستوى العالي جدا من الوفيات، الـ 23 شخص اللي ماتوا دول لو حصلت في أي بلد تانية كانت البلد وقفت، لازم يكون فيه علم وبحث، لازم نعرف ليه عندنا بيحصل كده، هل الناس دي مش بتتبع قواعد السلامة، هل العربيات دي غير سليمة".