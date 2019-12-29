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مدبولي في حوار

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تعرف على أماكن عرض فيلم الأكشن The Courier

تعرف على أماكن عرض فيلم الأكشن The Courier

17 معلومة.. كيف تستخرج تذاكر القطارات والمترو من ماكينات VTM

17 معلومة.. كيف تستخرج تذاكر القطارات والمترو من ماكينات VTM

مسلة رمسيس وتماثيل الكباش.. ميدان التحرير يتحول لمتحف مفتوح

مسلة رمسيس وتماثيل الكباش.. ميدان التحرير يتحول لمتحف مفتوح

"التعليم" تتيح نماذج استرشادية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

"التعليم" تتيح نماذج استرشادية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

محلل سياسي جزائري يوضح دلالات اختيار "جراد" لتشكيل الحكومة بالجزائر

محلل سياسي جزائري يوضح دلالات اختيار "جراد" لتشكيل الحكومة بالجزائر

وزيري: "محدش هيلمس تماثيل طريق الكباش.. وأسدين قصر النيل مش آثار"

وزيري: "محدش هيلمس تماثيل طريق الكباش.. وأسدين قصر النيل مش آثار"

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لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

توقعات طقس الـ72 ساعة.. شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للأتربة الاثنين

توقعات طقس الـ72 ساعة.. شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للأتربة الاثنين

بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون

بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون

"مش للطالب بس".. خبراء يكشفون مزايا تحديث المناهج الدراسية في الجامعات

"مش للطالب بس".. خبراء يكشفون مزايا تحديث المناهج الدراسية في الجامعات

بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

ربطوها واعتدوا عليها بالزراعات.. ماذا قال الطب الشرعي في

ربطوها واعتدوا عليها بالزراعات.. ماذا قال الطب الشرعي في "فتاة فرشوط"؟

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