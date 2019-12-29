محلل سياسي جزائري يوضح دلالات اختيار "جراد" لتشكيل الحكومة بالجزائر

كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في وقت سابق، اليوم، عبدالعزيز جراد، "65 عاما"، برئاسة الوزراء، وقال بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي، إن "جراد"، الأستاذ في العلوم السياسية، "كُلف بتشكيل حكومة جديدة" خلفا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة، بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر الجاري، الموافق يوم تسلم "تبون" مسؤولياته على رأس البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

محفوظ شخمان المحلل السياسي الجزائري، قال إن جراد عبدالعزيز كان أحد الشخصيات التي تعرضت للتهميش خلال الفترة الوطنية، موضحا أنه كفاءة وطنية وله خبرات كبيرة في المجالين السياسي والدبلوماسي، وبدأت مهامه في الانخفاض في عهد بوتفليقة حتى تراجعت تماما في عام 2003.

وأضاف شخمان لـ"الوطن"، أن سبب اختيار "جراد"، أنه من الأسماء التي لم تحسب على أي نظام سابق، بالإضافة إلى أنه يمتلك خبرات سياسية ودبلوماسية كبيرة، مشيرا إلى أنه خدم في عدة قطاعات دبلوماسية وسياسية وبالتالي لديه القدرة على قيادة الفترة الحالية.

وأكد المحلل السياسي الجزائري أن وزارته ستكون مزيجا بين الكفاءة الشبابية والخبرات، لتوفير تكافؤ الفرص للجميع، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تشارك في وزارته أيضا أعضاء من أحزاب "جبهة المستقبل" بزعامة عبد العزيز بلعيد، و"حركة البناء الوطني" بزعامة عبد القادر بن قرينة.

وتابع أنه حكومته ستشكل في أسرع وقت ممكن، وذلك محاولة ضبط الأوضاع في البلاد، موضحا أن التحديات القادمة التي تنظره هي الملفات الاقتصادية، والحريات في البلاد، بالإضافة إلى البطالة وزيادة الأسعار.

أهم المعلومات عن عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري المكلف..

- ولد في 12 فبراير 1954 بمدينة خنشلة شمال شرقي الجزائر.

- حاصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر في 1976 وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في 1981.

- حاصل على رتبة أستاذ جامعي منذ 1992، ودرس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج، بالإضافة إلى إسهامه في تكوين عدة أساتذة وإطارات للدولة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية على موقعها الإلكتروني.

-تولى عدة مناصب منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992.

-كان مستشارا دبلوماسيا برئاسة الجمهورية في 1992 في عهد الرئيس علي كافي.

- تولى منصب أمين عام رئاسة الجمهورية "1993-1995" في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال.

- شغل منصب مدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي "1996-2000".

- شغل منصب أمين عام لوزارة الخارجية بين 2001 و2003.