نعى ياسر أبو هندية، نقيب المحامين بمحافظة دمياط، ضحايا حادث بورسعيد، مؤكدا أن النقابة على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة لأسر الضحايا تطوعا، وعلى من يرغب في التواصل فليحضر لمقر النقابة بمبنى محكمة دمياط القديم.

وأكد "أبو هندية"، تشكيل لجنة قانونية جاهزة لتقديم أي إجراء قانوني لمساعدة أسر الضحايا، في إطار القانون، مع التأكيد على دراسة اتخاذ إجراءات قانونية حيال ما وصفه بـ "التقاعس عن إيجاد حلول لطريق الموت دمياط - بورسعيد".

وأعلن أيمن جابر، مسؤل الطوارئ والمتحدث الرسمى للصحة بمحافظة بورسعيد، في وقت سابق، التعرف على 18 حالة وفاة، بعد حضور أهالى المتوفين من محافظة دمياط، وبياناتهم كالتالى:

مشرحة مستشفى الزهور: صابرين محمد ابراهيم ونورا جمعة أحمد.

مشرحة مستشفى السلام: حمادة السيد محمد - هدية أحمد العزبي - نسرين السيد العزبي - عبير أحمد أبو رجيله - ياسمين أحمد الكحلاوي - ياسمين محمد إسماعيل- رشا صابر عبدالهادي - عفاف عادل بصل - صباح محمد يوسف- رشا السيد محمد - جهاد معاطي السيد- سماسم أيمن عطية - وهناء إبراهيم محمد.

مشرحة مستشفى الحميات: صابرين أحمد رزق- نعيمة مخيمر المهدي - أم هاشم مستجير محمد.

فيما لازال هناك 5 جثث مجهولة الهوية.