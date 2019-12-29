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مدبولي في حوار

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بعد الهجوم عليها.. شيرين: رديت بقسوة لأني انجرحت وأنا ميتقليش اخرسي

بعد الهجوم عليها.. شيرين: رديت بقسوة لأني انجرحت وأنا ميتقليش اخرسي

ابنة عبدالمنعم مدبولي تكشف صورا تعرض لأول مرة لوالدها: كان حساس جدا

ابنة عبدالمنعم مدبولي تكشف صورا تعرض لأول مرة لوالدها: كان حساس جدا

طلب إحاطة في البرلمان بعد وفاة طفلة بشبرا الخيمة بسبب "عملية لوز"

طلب إحاطة في البرلمان بعد وفاة طفلة بشبرا الخيمة بسبب "عملية لوز"

نقيب محامين دمياط عن حادث بورسعيد: سنقدم الدعم لأسر الضحايا

نقيب محامين دمياط عن حادث بورسعيد: سنقدم الدعم لأسر الضحايا

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعي "منتخبات م اللي فات" بمركز سعد زغلول

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعي "منتخبات م اللي فات" بمركز سعد زغلول

ثلاجة "حفظ النعمة" في المنيا.. تخدم الفقراء وعابري السبيل

ثلاجة "حفظ النعمة" في المنيا.. تخدم الفقراء وعابري السبيل

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لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

توقعات طقس الـ72 ساعة.. شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للأتربة الاثنين

توقعات طقس الـ72 ساعة.. شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للأتربة الاثنين

بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون

بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون

"مش للطالب بس".. خبراء يكشفون مزايا تحديث المناهج الدراسية في الجامعات

"مش للطالب بس".. خبراء يكشفون مزايا تحديث المناهج الدراسية في الجامعات

بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

ربطوها واعتدوا عليها بالزراعات.. ماذا قال الطب الشرعي في

ربطوها واعتدوا عليها بالزراعات.. ماذا قال الطب الشرعي في "فتاة فرشوط"؟

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