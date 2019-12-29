استعرض الإعلامي عمرو أديب، معاناة الأهالي بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، بعد قيام مواطن بإغلاق شارع على أرض يملكها بين شارعي الـ 30 والـ 40 بـ "لوادر" رغم قرار نزع ملكيتها منذ 2007، ولكن الحي لم ينفذ القرار.

وسخر "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، من الموقف بالغناء على الهواء: "والبيضة عند الفلاح والفلاح عاوز سلم.. والسلم عاوز نجار والنجار عاوز مسمار"، متسائلًا: "فين في أي بلد في العالم مواطن يقفل شارع يا سادة، يعني ناس تكون عايشة في شارع ويتقفل عليهم الشارع وميعرفوش يعدوا.".

عمرو أديب يغني على الهواء: " البيضة عند الفلاح.. والنجار عاوز سلم"

وتابع الإعلامي: "الشارع معمول عشان العربيات تعدي فيه، إزاي يبقى حد عنده سلطة أنه يقفل شارع؟، مينفعش عشان ناس تروح الشغل وترجع من الشغل تلف ساعتين، نرجع تاني نسأل هنعمل إيه في المحليات؟، لو جبتوا أي مشكلة في الشارع المصري هيقولك المشكلة في المحليات".

وواصل: "رفقا بالبشر، الناس كل يوم بتنزل من البيت عشان تروح الشغل أو يودوا ولادهم المدارس، الراجل عنده مشكلة أنه مخدش فلوسه لما أخذ التعويض بس دي مشكلة المحليات، وبعدين واحد يقول من 5 سنين الشارع ده اتفتح ساعتين، ليه يعني كان قناة السويس هو يعني؟".

وتابع عمرو أديب: "البلد لما تقرر تعمل حاجة بتخلي البلد حلاوة سمسمية، ولما تطنش بتبقى عجوة، نرجو أن الدولة تأخذ إجراء في الموضوع ده عشان المواطنين ميكرهوش حياتهم، دي فوضى".