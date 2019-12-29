علي جمعة عن جروب "حد شاف زوجي": تفكير رجعي يؤدي لخراب البيوت

استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، انتشار جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن خيانة الزوج أو المتزوج من أخرى، مثل جروب "محدش شاف زوجي"، واصفًا ذلك بالتفكير الرجعي، أساسه الشك، بينما العلاقات الاجتماعية لابد أن تبنى على الثقة، مثل الثقة في البنوك.

وأضاف "جمعة"، خلال استضافته في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أنه قد يكون هناك بعض الأشخاص من هذه الجروبات يقول معلومات خاطئة للزوجة من أجل خراب البيوت، مشددًا على ضرورة إرساء الثقة بين الرجل والمرأة في علاقتهما الزوجية.

وأشار مفتي الديار المصرية سابقًا، إلى أن الإسلام في الوقت ذاته نهى عن شك الزوج في زوجته، مستشهدًا بقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ"، موضحا في الوقت ذاته أن "الست قبل ما تنكد على جوزها بتنكد على نفسها".