عمرو أديب عن اجتماع السيسي بكبار المسؤولين: أشبه بمجلس حرب

علق الإعلامي عمرو أديب، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، إن هذا الاجتماع كان هامًا، ويبدو أنه ناقش مسائل في منتهى الحساسية، حيث ناقش أربعة موضوعات أولها الأمن والأمان داخل مصر والتصدي للإرهاب، والثاني الملف الليبي، والثالث ملف سد النهضة، والرابع الاستثمار والاحتياطي المالي".

وتابع: "حاسس إنه عامل زي مجلس حرب، عندما يكون هناك أمر جلل الشخصيات دي هي اللي بتجتمع، شكله كده مجلس حرب، مشوفتش التجميعة دي من مدة، الموضوعات اللي جاية في البيان الرسمي الموضوع يقول للتاني قوم وأنا اقعد مطرحك من ناحية الأهمية".

وواصل: "أنا مكنتش في الاجتماع ومعنديش معلومة، بس شكل كده القيادة السياسية بتاخد تمام، ده اجتماع حرب، مش إن حد هيحارب، لأ، بس كإدارة داخلة على تحديات ضخمة جدا وعاوزه تشيك على الاستعدادية والجاهزية والاحتياطي".