إصابة 6 بينهم 5 طلاب في تصادم بسوهاج

أصيب سائق و5 طلاب اليوم، في اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل، على طريق جرجا الزراعي بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفي جرجا العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، والمستشفي العام، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الغربي، انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص"، قيادة "أحمد.م.ع" 23 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة دوران سيارة "نقل" قيادة "حسن.م.ي"، 38 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز المنشاة أمامه على الطريق مما أدى لاصطدامه بها.

نتج عن ذلك إصابة كل من سائق السيارة الأولي، "مي.م.ي" 19 عاما طالبة، "منار.م.ع" 19 عاما طالبة، شقيقها "إسلام.م.ع" 20 عاما طالب، "أسماء.أ.ا" 19 عاما طالبة، ويقيمون دائرة المركز، و"محمد.أ.م" 19 عاما طالب، ويقيم بناحية دائرة مركز طما من مستقلي السيارة الأولي، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفيات "جرجا العام - سوهاج الجامعي والعام"، بسؤال قائدي السيارتين والمصابين نفوا الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وحرر محضر بالواقعة.