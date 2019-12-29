أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شعار مبادرة رئيس الجمهورية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي تحمل اسم "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة بإطلاق هذه المبادرة، خلال توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة.

‎من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن إطلاق الشعار يتزامن مع بدء حملة التوعية بمحافظة الفيوم، لكونها من المحافظات الأكثر احتياجا والتي كانت مصدرة للهجرة غير الشرعية، وبالتزامن مع الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات القومية الأسبوع الماضي بالمحافظة.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الشعار يتألف من ألوان العلم المصري على هيئة يد تمتد لإنقاذ الشباب، وتكسوهم شمس التنمية التي تشرق بأنوارها على مراكب النجاة، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل الآمنة للشباب من خلال المشروعات القومية؛ كي لا يجازفون بحياتهم في رحلات الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة الكثيرين.

‎كما أعربت الوزيرة، عن شكرها لمؤسسات ووزارات الدولة كافة، والتي رحبت بالتعاون في المبادرة والمساهمة في فعالياتها منذ إعلان رئيس الجمهورية، مضيفة أن محافظة الفيوم ستشهد فعاليات انطلاق الحملة، اليوم الأحد، بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعدد من مؤسسات الدولة.

‎وأكدت وزيرة الهجرة، أن الحملة ستصل إلى جميع المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وفق خطة الوزارة، وتشمل التدريب على الحرف، بجانب التوعية للشباب والأمهات.