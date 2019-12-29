حصلت "الوطن" على إحصائية كاملة بعدد شهداء حادث بورسعيد الذي أودى بحياة 22 منهم 12 فتاة وسيدة دمياطية، و10 من أبناء محافظة بورسعيد، وهم كالتالي "أمل إبراهيم محمد - هناء إبراهيم محمد - عبير أحمد علي - نسرين السيد العربي ـ هادية أحمد أحمد ـ صابرين أحمد محمد - عفاف عادل البدري - فاطمة محمد أحمد - سمر أيمن السيد - هند علي مصطفى - رشا السيد محمد - ياسمين أحمد أحمد"، وجميعهن من أبناء محافظة دمياط، أما أبناء محافظة بورسعيد فهم كلا من "ياسمين إسماعيل - صابرين محمد إبراهيم - سماسم أمين عطية - رشا صابر عبد الهادي - عبير أحمد سلامة - نعيمة مخيمر - أم هاشم مستجير محمد - جيهان معاطي السادات - نورا جمعة أحمد وصباح يوسف".

وأصيب كلا من "ليلي عبد الدايم - نورا مصطفى محمود - إجلال علي الدسوقي وإسراء أشرف حسن من أبناء دمياط وتغريد محمد مهنا من محافظة بورسعيد".

واتشحت محافظة دمياط بالسواد حزنا على ضحايا الحادث الذي أودى بحياة فتيات في عمر الزهور خرجن بحثا عن لقمة العيش وسيدات خرجن لمساعدة أزواجهن وحمل المواطنين أعضاء البرلمان فشلهم في التدخل لحل أزمة طريق دمياط - بورسعيد الذي تحول لطريق الموت بات يحصد أبناء دمياط يوما تلو الآخر، كما طالب البعض برحيل المحافظ لفشلها في حل مشكلات المحافظة وعدم توجهها لموقع الحادث المفجع أمس.