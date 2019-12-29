قررت قناة TeN العودة من جديد لاستكمال دورها الإعلامي والوطني، وذلك في الحادي عشر من يناير 2020، بحسب بيان صادر عنها.

ونوهت القناة إلى أنها تجدد العهد والوعد لجموع مشاهديها في مصر والعالم العربي على أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد لتقديم إعلام هادف ومستنير تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا على أرضية وطنية خالصة.

وأعلنت القناة إطلاق مهرجان "50 سنة مسرح" بالاشتراك مع الفنان محمد صبحي؛ لتقديم عدة عروض مسرحية كوميدية خلال المهرجان؛ وكذلك إطلاق مشروع TeN mojo؛ وهو أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط؛

ولفتت إلى أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل المشروعين لاحقا.

وكانت إدارة قناة TeN، في وقت سابق أعلنت عن توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019، لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة.