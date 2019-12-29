دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، دمشق وحلفائها لوضع حد لتصعيد العنف والقصف العشوائي، للمدنيين شمال غربي سوريا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، أنه يجب أن يتوقف تصعيد العنف في شمال غرب سوريا من قبل الحكومة السورية وحلفائه، منددا بالغارات الجوية وأعمال القصف العشوائي للمدنيين والطرقات التي يسلكونها للهرب، والتي أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، موضحا أنه واجب كافة الأطراف حماية المدنيين.

الاتحاد الأوروبي يطلب فتح ممر إنساني آمن لمساعدة ثلاثة ملايين مدني يعيشون في إدلب

وبحسب الأمم المتحدة نزح أكثر من 235 ألف سوري خلال أسبوعين بسبب تكثف هجوم القوات السورية المدعومة من الطيران الروسي، فيما أكدت الحكومة السورية، التي تسيطر بعد أكثر من ثماني سنوات حرب على أكثر من 70% من الأراضي، تصميمها على الاستيلاء على منطقة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".

وطلب الاتحاد الأوروبي، فتح "ممر إنساني آمن بسرعة ودون عقبات" لمساعدة ثلاثة ملايين مدني يعيشون في إدلب"، مشددا على أن "محاربة المجموعات الإرهابية كما تجيز الأمم المتحدة لا تسمح بالمساس بالقانون الإنساني الدولي ولا باستهداف المدنيين".

واستخدمت موسكو وبكين الفيتو في 20 من ديسمبر الجاري، في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يمدد سنة المساعدة الإنسانية الأممية لأربعة ملايين سوري بينهم سكان إدلب، فيما أوقع النزاع في سوريا الذي اندلع في 2011 أكثر من 370 ألف قتيل وتسبب بتهجير الملايين.