شهد طريق "طنطا - كفر الشيخ الدولي" انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كانوا يستقلونها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي طنطا - كفرالشيخ، وتبين إصابة 4 أشخاص كانوا يستقلونها، أن المصابين وهم "ناهد. ع. ع" 48 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "ايه. ع. ع" 18 سنة، طالبة، مصابة بجروح قطعي بالجسم، "صابر. ا. م" 64 سنة، "عبد الباسط. ح" (63 سنة)، مقيمين بمركز قطور بمحافظة الغربية، تم نقل المصابين إلى قسم بمستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.