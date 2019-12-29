قال مصدر مسؤول بالجيش الوطني الليبي، اليوم، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير، خليفة حفتر، سيزور مصر في غضون الساعات القادمة.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه خلال اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أن زيارة القائد العام ستكون اليوم أو غدا إلى القاهرة.

وتأتي زيارة القائد العام للجيش الوطني الليبي إلى مصر في وقت يواصل فيه الجيش الليبي تقدمه نحو قلب العاصمة الليبية "طرابلس"، في إطار عملية تحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية.

وتلوح تركيا بتدخل عسكري في ليبيا دعما لحكومة فايز السراج وميليشياتها الإرهابية المسيطرة على العاصمة.