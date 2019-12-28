قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، إن بلاده تمر بمرحلة حاسمة بعدما تفشى الإرهاب فيها واستطاع الهيمنة على القرار ومفاصل الدولة، مشددًا على أن الميليشيات الإرهابية رفضت كل المبادرات والحلول السياسية والانصياع إلى كل ما جرى الاتفاق إليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد مقدمي برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أن الحل العسكري هو الوحيد والأخير للتعامل مع الميليشيات الإرهابية التي تعتبر جماعة الإخوان الإرهابية ذراعها في ليبيا، كما يدعمها النظام التركي الذي يحلم بالبقاء في المنطقة ولا يفكر في مغادرتها.

وتابع أن الجيش الليبي تحول إلى مرحلة إقامة الطوق الكامل على الميليشيات الإرهابية: "تفاجأنا بحجم الدعم الذي قدمته تركيا وقطر للإرهابيين، وهو دعم يستطيع تسليح جيوش، وهناك أكثر من 300 عربة مدرعة بالإضافة إلى الطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة".

وأشار إلى أن عدد سكان ليبيا "بسيط"، ومن ثم فإن القوات المسلحة لا تستطيع تغطية كافة مساحة البلاد: "الجبهة الغربية فقط تبلغ نحو 120 كم وفي جبهة سرت هناك 200 كم وفي الجنوب أكثر من 1500 كم، كما نقاتل دولًا، والمساحة بالنسبة لإمكانيات البشر كبيرة، ونغطي ذلك بشجاعة أبنائنا وصلابة عودهم".