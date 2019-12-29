"العناني" يلتقي رؤساء الغرف السياحية لبلورة خطة الارتقاء بصناعة القطاع

يعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، جتماعا مساء اليوم، مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية الـ5 "شركات السياحة- الفنادق- المنشآت السياحية- السلع والعاديات السياحية- وغرفة الغوص".

وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن الاجتماع يأتي لبلورة رؤية مشتركة بين رؤساء الغرف ووزارة السياحة والأثار، للارتقاء بصناعة السياحة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع السياحي، يأمل في أن تحقق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، طفرة كبيرة في الأعداد السياحية، خلال عام 2020.