قال محمد جبريل، الخبير في القانون الدولي، إن السياسة التركية أصبحت هزيلة وانتحارية، موضحًا أن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرًا هو انتحار سياسي للدبلوماسية التركية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن أردوغان يرتكب انتهاكات بالجملة للمواثيق والمعاهدات الدولية ويحتوي الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيرًا إلى أن تركيا قد تتعرض لعقوبات من مجلس الأمن بسبب ممارسات رئيسها.

وتابع، أن تدخل أردوغان في ليبيا سافر، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يصمت إزاء تلك الممارسات: "أردوغان قام بعمل سيساءل عليه ولن تسكت اليونان عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع السراج، حيث أنها مشوبة بانحرافات وأمور غير قانونية، حيث يعتبر السراج دمية في يد أردوغان ولا حول له ولا قوة".

وأشار، إلى أن المعارضة التركية تدرك أن الرئيس التركي يهدف إلى إعادة هيكلة الحكم العثماني بالشكل الإخواني الجديد، وذلك بحلول عام 2023 حيث ستنتهي معاهدة لوزان ويعود الحكم العثماني مرة أخرى: "ما يقوم به أردوغان انتحار سياسي لا يمكن أن يؤتي بأي نفع للدولة التركية خاصةً أن الاقتصاد التركي يعاني في السنوات الماضية".

وأكد أن تركيا ستُساءل من قبل المجتمع الدولي وليبيا بعد تحرير العاصمة طرابلس من قبل قوات الجيش العربي الليبي، والتخلص من الإرهابيين، بسبب ثبوت تورطه في إرسال المحاربين الأجانب إلى ليبيا: "ستجد تركيا نفسها خارج الملعب الاقتصادي للدولة الليبية، وهو ما جعل تركيا تدفع بكل ما أوتيت من قوة حتى تؤخر مسألة حسم تحرير العاصمة".