ارتفعت حصيلة ضحايا حادث أتوبيس طريق دمياط - بورسعيد، إلى 23، بعد وفاة سائق الأتوبيس، منهم 12 فتاة وسيدة دمياطية، و10 من أبناء محافظة بورسعيد.

واتشحت محافظة دمياط بالسواد حزنا على ضحايا الحادث الذي أودى بحياة فتيات في عمر الزهور خرجن بحثا عن لقمة العيش وسيدات خرجن لمساعدة أزواجهن، وحمل المواطنون أعضاء البرلمان فشلهم في التدخل لحل أزمة طريق دمياط - بورسعيد الذي تحول لطريق الموت وبات يحصد أبناء دمياط يوما تلو الآخر، كما طالب البعض برحيل المحافظ لفشلها في حل مشكلات المحافظة وعدم توجهها لموقع الحادث المفجع أمس.