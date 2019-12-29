أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للإضرار بالأمن القومي المصري من خلال السعي لنشر عدم استقرار طرابلس ودعم الميليشيات الإرهابية هناك، خاصة بعد أن حطمت مصر طموح أردوغان في المنطقة.

وأضاف "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن مصر وجهت للرئيس التركي صفعة قاسية عندما ذهبت ووقعت اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، فيما كان يحاول أردوغان السيطرة على غاز المتوسط وكذلك بترول ليبيا من خلال تدخله في طرابلس.

وأشار الباحث في الشؤون التركية، إلى أن المجتمع الدولي لديه تخوف من محاولة تحويل ليبيا لأزمة مشابهة للأزمة السورية، كما يرفض المجتمع الدولي التدخل العسكري التركي في ليبيا، خاصة أن سوء الأوضاع في ليبيا قد يزيد من تدفق العناصر الإرهابية على أوروبا كون ليبيا تقع على البحر المتوسط.