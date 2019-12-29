ضبطت مديرية التموين بالقليوبية، اليوم الأحد، 20 ألف كرتونة مشروب فاكهة داخل بداخل كل كارتونة 27 عبوة بإجمالي 540 ألف عبوة مشروب فاكهه صناعي تفاح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن إحدى شركات التجارة والتوكيلات التجارية ببنها.

وجرى تحرير محضر رقم 6879 جنح قسم ثانِ شرطة بنها، ضد المسئول عن المخزن لحيازته سلع مجهولة المصدر، وجرى ضبط أيضًا ألف كارتونه كيلوجز نودلز بداخل كل كارتونة 40 عبوة بإجمالي عبوات 40 ألف عبوة منتهية الصلاحية وبها تغير بالمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين بالقليوبية بناء على تعليمات عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية مدير المديرية، وتحت إشراف السيد الصباحي، وكيل مديرية تموين القليوبية، للتأكد من جودة السلع المنتجة والمعروضة للجمهور، وصلاحيتها للاستعمال الآدمي، إلى جانب عدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار وأصحاب النفوس المريضة.

وأوضحت مديرية التموين، في بيان لها اليوم، أنّ الحملة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بشأن ضبط الأسواق والشوادر، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.