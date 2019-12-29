قال المهندس مصطفى أبو جمرة خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت الأكثر بحثا بين المصريين خلال عام 2019.

وأضاف "أبو جمرة"، خلال حواره مع برنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث"، أن البحث لم يكن عن أغانيها، بقدر ماكان عن مشاكلها على مدار العام، وأخطائها، لكن في النهاية الحكايات تؤدي إلى أغاني، فالأخبار السيئة تسبق الجيدة في الانتشار على السوشيال ميديا.

وكانت شيرين، أثارت عدة أزمات خلال عام 2019، لتُصبح فنانة استثنائية بتصريحاتها المتكررة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى زلات لسانها دوما، سواء على المسرح أمام الجمهور، الأمر الذي يدفعها في أغلب الأحيان إلى الاعتذار أو مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب.. نجمة أزمات 2019