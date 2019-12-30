وصف المتحدث باسم حزب الخير المعارض في تركيا، يافوز أوغلو، قرار حكومة حزب العدالة والتنمية بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بأنه أمر سلبي، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وفيما يتعلق بموقفهم الرسمي من التصويت على إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا، أمام البرلمان، أوضح أن وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، سيحضر إلى البرلمان ويقدم معلومات حول الأمر أمام رؤساء الأحزاب.

وقال يافوز أوغلو: "نحن نرى قرار إرسال قوات إلى ليبيا أمرا سلبيا، من الممكن أن نضع خيار استخدام قواتنا على الطاولة لحماية حدودنا، ولكن علينا ألا ندخل في خطر الانجرار إلى أن نكون طرفًا في الحرب الداخلية في ليبيا".

وأضاف: "أصبحنا طرفا في الأزمة السورية عندما لهثنا وراء هوس احتلال الأراضي والحصول على البترول، لكن يجب علينا أن لا نخوض مغامرة جديدة في ليبيا، ويجب دعم هذه العاطفة بالعقل والمنطق، ثم اتخاذ القرار”.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية التركي مع قادة 3 أحزاب معارضة اليوم، لإقناعهم بتمرير مذكرة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، خلال الجلسة المتوقع عقدها هذا الأسبوع.

واستبق رئيسا حزب الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي، الاجتماع بإعلان موقفهما الرافض للتدخل العسكري في ليبيا، وقالا إن نوابهم في البرلمان سيصوتون بـ"لا" على تلبية طلب حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة بالمليشيات الإرهابية، بدعم أنقرة.