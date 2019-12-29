موسى: أردوغان بدد ميزانية تركيا في تمويل الإرهاب.. وترك "الجرب" يضرب بلاده

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مرض "الجرب" يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا، موضحًا أن الجرب أنتشر من إسطنبول إلى أنقره وأزمير خلال الساعات الماضية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن الاقتصاد التركي يشهد انهيار كبير وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، مستطردًا: " أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس".

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر "الجرب" في العالم الإسلامي

وتابع: "الخليفة العثماني أردوغان مش فاضي لبلده بيحضر لدولة خلافة في 2023 عشان ينشر الجرب في العالم الإسلامي"، موضحًا أن الوضع الأمني في تركيا مرعب، وأردوغان مصاب بـ"الجرب"، فلا أمن ولا اقتصاد هناك، مؤكدا أن الجرب أصاب كل المدن التركية.

وواصل: "الوضع الطبي في تركيا سيئ جدًا، ويزداد بسرعة كالنار في الهشيم، ومن يروح تركيا دلوقتى مجنون، يا هيتسرق يا هيتقتل يا هيصاب بالجرب"، مطالبًا بفحص كل من يعود من تركيا، ووضعهم تحت الحجر الصحي، خاصة بعد أن أعلن مسؤلو الصحة بإسطنبول حالة الطوارئ.

وناشد الإعلامي، دول العالم أن تحذر رعاياها من الذهاب إلى تركيا نظرا للوضع الخطير بين المواطنين، بينما أردوغان بدد ميزانية الدولة على تمويل الإرهاب في ليبيا، وترك الأمراض تضرب المواطنين.