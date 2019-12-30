"ما تيجى نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

- العرض المسرحي "بيتربان وأرض الأحلام" بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض كسارة البندق على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 110 و210 و310 جنيهات.

- عرض استعراضي لفرقة رضا على مسرح البالون بالعجوزة الساعة 9 مساءً، وسعر التذاكر 50 و75 و100 و150 جنيها.

- حفل فرقة "كوكب" في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- عرض فيلم "Parasite 2019" في دار هنّ للنشر الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" جاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.