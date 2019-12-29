"ما تيجى نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

- عرض كسارة البندق على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 110 و210 و310 جنيه.

- حفل التراث القادم بمعهد الموسيقى العربية برمسيس بقيادة المايسترو (فاروق البابلي) الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

- كورال أم النور "حفل الكريسماس" على مسرح الجمهورية، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

- عرض فيلم Marriage Story بمركز الثقافة السينمائية في 36 شارع شريف بوسط البلد الساعة 7 مساءً، والحضور مجاني بأسبقية الحضور.

- عرض استعراضي لفرقة رضا على مسرح البالون بالعجوزة الساعة 9 مساءً، وسعر التذاكر 50 و75 و100 و150 جنيها.