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ضبط طالبة متلبسة بالغش داخل كلية الآداب جامعة أسيوط

ضبط طالبة متلبسة بالغش داخل كلية الآداب جامعة أسيوط

وزير الشباب يصل الوادي الجديد لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية

وزير الشباب يصل الوادي الجديد لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنفيذًا لتكليف الرئيس.. "مراكب النجاة" تنطلق من الفيوم

تنفيذًا لتكليف الرئيس.. "مراكب النجاة" تنطلق من الفيوم

تغيير معالمها وإعادة بيعها.. ضبط عصابة لسرقة السيارات في القليوبية

تغيير معالمها وإعادة بيعها.. ضبط عصابة لسرقة السيارات في القليوبية

"الفلوس" يقترب من 8 ملايين جنيه بعد 4 أيام من عرضه

"الفلوس" يقترب من 8 ملايين جنيه بعد 4 أيام من عرضه

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"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

"الطاقة الشمسية" و"الغاز الطبيعي" يرسمان خريطة "إنجازات الطاقة"

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

العقارات.. نهاية 2019 تعيد فتح أبواب التفاؤل أمام المطورين

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

"رقص بدون شورت".. تفاصيل قضية جوهرة من إخلاء السبيل لتأييد الحبس

جد طالب أصول الدين الكفيف: بوصله بـ200 جنيه في اليوم..ونفسي حد يذاكرله

جد طالب أصول الدين الكفيف: بوصله بـ200 جنيه في اليوم..ونفسي حد يذاكرله

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

لصوص بـ"شوال" ورعب البواب.. "الوطن" داخل عقار "الهياكل العظمية"

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