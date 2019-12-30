أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن قطع المياه عن 10 مناطق بسبب أعطال مفاجئة، ووجود كسر مفاجئ عن تلك المناطق بميدان الشهيد بكوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه جرى قطع المياه عن مناطق "كوم يعقوب - الرفشة - السليمات - الكرنك - القارة - عزبة البوصة – الحسينات- الشقيفي - القليعي - الحبيلات الغربية ونجوعهم"، وذلك لوجود كسر بماسورة مياه 700 ملي GRP بميدان الشهيد بكوم يعقوب، مما يستوجب مع ذلك قطع المياه عن تلك المناطق لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة أن فريق الأعطال، انطلق إلى هذه المناطق للعمل على صيانة الأعطال، في أسرع وقت، وإعادة ضخ المياه للمواطنين خلال ساعات قد تتجاوز الـ 5 لحين إصلاح الأعطال.