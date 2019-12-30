حبس والد قتل ابنته خنقا لحملها سفاحا بالمنوفية

أمرت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، حبس أب يدعى "ع. ح"، قتل ابنته بقرية كفرالخضرة، التابعة لمركز الباجور، خنقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت فتاة تدعى "أمل. ع. ح"، 22 سنة، مقيمة بقرية كفرالخضرة، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لقت مصرعها إثر قيام والدها بخنقها، وتشير التحريات حول الواقعة، أنّ الفتاة حملت سفاحا، وفور عِلم والدها قتلها.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد هيثم النطاط، رئيس مباحث الباجور، يفيد بتلقي بلاغا يفيد بمصرع فتاة تبلغ من العمر 22 سنة، تدعى "أ. ع. ح"، وبالانتقال والفحص تبين أنها توفت، وتم نقلها للمستشفى الجامعي بشبين الكوم.