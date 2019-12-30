أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم، انقطاع وضعف وصول الخدمة إلى 3 مناطق بشرق؛ لوجود أعمال صيانة.

وأوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب، أنه نظرا لأعمال الصيانة الخاصة بترحيل خط المياه الناقل قطر 1000 مم بطريق قنال "المحمودية - حجر النواتية"، ما سيؤدي إلى انقطاع وضعف الخدمة من مساء اليوم، وحتى الانتهاء من الترحيل صباح غدًا الثلاثاء.

وتابع "جابر"، أنّ المناطق التي ستتأثر بانقطاع وضعف وصول الخدمة تشمل كوبري الناموس، وحجر النواتية، وجينوتي.

وأهابت الشركة أهالي المناطق الخاصة بأعمال الصيانة بتدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال تلك الفترة، معلنا "جابر"، أنه سيجرى فتح المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، موضحا أنه لطلب سيارات مياه يجرى الاتصال على رقم الخط الساخن 125.