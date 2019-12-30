"مستأنف شربين" تخفض حكم حبس الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها لعام واحد

قضت محكمة جنح مستأنف شربين بمحافظة الدقهلية اليوم، بالحبس لمدة "عام واحدة" على المتهمة "صفاء. ع. ع"، 40 عاما، في قضية ضرب الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، والتي قضت محكمة أول درجة حبسها 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح الغرباوي، وعضوية كل من المستشار أحمد عبدالعاطي، والمستشار محمد الكاشف، وأمانة سر محمد ثروت.

وكان قاضي جنح شربين أصدر حكمه على الجدة المتهمة بالحبس 3 سنوات، بتهمة إصابة الطفلة "أماني" بضرب مبرح وكي بالنار في مناطق حساسة، وهو مشابه لنفس طريقة ضرب الطفلة جنة، والذي تسبب في مصرعها.

يذكر أن القضاء ينظر فيما تعرضت له الطفلتين "جنة وأماني" في قضيتين منفصلتين، الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة، والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، وتحدد جلساتها 4 يناير المقبل، والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.