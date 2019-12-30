انهى مطار الغردقة الدولي، كل الاستعدادات لاستقبال ضيوف حفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، وهو حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لاختيار أفضل لاعب في القارة لهذا العام، المقرر انعقاده في 7 يناير المقبل.

وحرصت سلطات مطار الغردقة الدولي، على وضع اللافتات فى جميع أنحاء المطار، ويستقبل فريق العلاقات العامة وخدمات الركاب، ضيوف الحفل، وإرشادهم وتسهيل إجراءات وصولهم.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التى تستضيف فيها مصر حفل الكاف، لتوزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا، بعد مرور 27 عامًا على انطلاق الجائزة.

ويُقام الحدث، وسط اهتمام عالمى وأفريقى منقطع النظير، حيث ستنقل فعاليات الحفل مباشرة، أكثر من 150 قناة عالمية، وسط حالة من الترقب للفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقى لعام 2019.

يذكر أن الجائزة يتنافس عليها الثلاثي، "المصرى محمد صلاح، والجزائرى رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى"، كما يتنافس النجم المصرى طارق حامد لاعب فريق الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، حيث ينافس الثنائى "الجزائرى يوسف البلايلى، والتونسى أنيس البدرى".