قالت أبلة فاهيتا الدمية الساخرة، إنّها ستدخل تجربة الدراما لأول مرة، حيث ستتعاون مع شبكة قنوات "نتفليكس" التلفزيونية، عن طريق تحويل قصة حياتها إلى مسلسل خيال علمي وكوميدي وتاريخي ووثائقي مرعب.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "الست الشاطرة لازم تعيد اكتشاف مواهبها كل شوية، فقررت أوري العالم مواهبي".

ومازحتها الإعلامية لميس الحديدي، حيث طالبتها بأن تحصل على دور في مسلسلها الجديد: "أنا عزمتك وجيبتك وقدمت السبت والأحد والإثنين، أنا مثلت مع الزعيم عادل إمام نفسه".

لترد عليها أبلة فاهيتا قائلةً: "كفاية عليكي كده، خلاص أخدتي فرصتك، دلوقتي الدور على الجيل الجديد".

وسألتها مقدمة البرنامج، عن الأجر الذي ستتقاضاه عن مسلسلها الجديد، لترد عليها قائلةً: "إيه الأسئلة دي؟ هو أنا سألتِك بتقبضي كام؟ شكلي اتساهلت معاكي خالص"، لترد عليها لميس قائلةً: "أنا أغلى مذيعة في مصر، مش محتاجة تسأليني أنا باخد كام، دة عادي".

ومازحتها أبلة فاهيتا قائلةً: "باين من الألماظ اللي في أيدك".

وأوضحت أبلة فاهيتا، أنه سيجرى طرح المسلسل على شبكة "نتفليكس"، العام المقبل، وأضافت ممازحةً: "بين شهري كانون الثاني وكانون الأول"، لترد عليها لميس الحديدي، قائلةً: "الله يرحمه استريح من تقل دمِك يا شيخة".