قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قضية ليبيا مهمة بالنسبة لمصر، موضحةً أن هناك نحو 1200 كيلو متر، حدود مشتركة لمصر مع ليبيا.

وأضافت أن المشروع التركي يحتضن المشروع الإخواني الإرهابي، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تقبل مصر بتواجد عسكري تركي في ليبيا.

وتابعت "الحديدي"، خلال حلقة اليوم، من برنامجها "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة العربية " الحدث "، أن الأزمة ليست مجرد نفوذ تركي بل هي أزمة احتضان المشروع الإخواني الذي ترفضه مصر وأطاح به الشعب المصري في 30 يونيو.

وشددت الإعلامية لميس الحديدي، على أن مصر لن تقبل مجدداً، بإحياء مشروع أروغان هناك ليتمركز مجدداً في ليبيا، مردفةً، أن أي محاولة لهز استقرار مصر لن يقبله المصريون قيادة وشعباً.