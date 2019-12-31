ظهرت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" للمرة الأولى عام 2019 في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

فاهيتا للميس الحديدي: أول مرة جمهورك هيكمل حلقتك لآخرها

ورحبت الإعلامية لميس الحديدي، بـ"أبلة فاهيتا"، لدى استضافتها ببرنامجها، والذي يعد أول ظهور تليفزيوني لها، منذ فترة طويلة، لترد عليها الأخيرة قائلةً: "الحلقة دي هتبقى مختلفة، عشان أول مرة جمهورك هيكمل حلقتك لآخرها".

وبادلتها "لميس"، المزاح، قائلة: "ما تظبطي بقى من الأول، إحنا هنبتدي نعك، على فكرة إنتي في ملعبي، واظبطي الدنيا".

أبلة فاهيتا لـ"لميس": "إيه كل الألماظ ده.. عرفت فلوس عمرو بتروح فين"

غازلت لميس الحديدي أبلة فاهيتا لترد الأخيرة قائلة: "عادي متألقة، إنتي إيه الحلاوة دي؟".

وردت لميس، قائلةً: "ربنا يخليكِ والله، عاجبك اللون الدهبي اللي أنا لابساه؟ إنتي لابسة فضي وأنا ذهبي ونعمل كونتراست"، فردت عليها "أبلة فاهيتا" ساخرةً: "دهبي إيه؟ أنا قصدي على القراريط اللي في إيدك دي، قاطع كم ده يا لميس؟".

ولم يتوقف المزاح بين الطرفين عند هذا الحد، لتقول مقدمة البرنامج: "أنتِ مالك ومال الألماظ بتاعِك، خليكي في لبسِك، هبنتدي نقر؟، ملكيش دعوة إنتي"، فقاطعتها فاهيتا: "أخيرًا عرفنا عمرو فلوسه بتروح فين، أتاريه يا حبيبي مبيبدلش البدلة اللي بيطلع بيها"، في إشارة إلى الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، وزوج الإعلامية لميس الحديدي، لترد لميس قائلةً: "يا ساتر، سيبك منه وبلاش توقعي بيننا".

أبلة فاهيتا لـ"لميس": "فاكرة الباروكة لما وقعت منك وإحنا في دريم بارك"

الإعلامية لميس الحديدي، استعادت ذكريات برنامج أبلة فاهيتا، الذي كان يعرض عبر شاشة "CBC"، باسم "لايڤ من الدوبلكس"، وقالت إنها كانت أيامًا رائعة، حيث حلت ضيفةً على إحدى حلقات البرنامج، كما أنها كانت تقدم برنامج "هنا العاصمة"، عبر نفس القناة.

لترد عليها أبلة فاهيتا، قائلةً: "كانت أحلى أيام والله، فاكرة رحلة الموظفين في دريم بارك، وباروكتك طارت، وإحنا راكبين الصاروخ".

وحاولت "لميس"، أن تراوغ أبلة فاهيتا، وشد شعرها على الهواء، لإثبات أنه طبيعي وليس مستعارًا، لترد أبلة فاهيتا مرة أخرى، قائلةً: "حاسبي يا أختي الاسكتينشن يطلع في إيدك، كانت أحلى سندوتشات لانشون بالزيتون من منى الشاذلي، استهونا بيها، لحد ما طفشتني أنا وانتي وإسعاد، وبقت تطلع 9 أيام في الأسبوع".

وحاولت لميس السيطرة على الموقف، وطالبت أبلة فاهيتا بالكف عن حديثها: "بصي بقى، بلاش نجيب سيرة الناس، دول زمايلنا وزمايلي أنا بالذات، بلاش نجيب سيرة الناس".

وسخرت أبلة فاهيتا من لميس، قائلةً: "بلاش نجيب سيرة الناس؟ أومال أنتِ جايباني هنا ليه، هناقش الاحتباس الحراري".

وصلة مزاح بين لميس الحديدي وفاهيتا بسبب ظافر عابدين: "ده برنامج محترم"

وهنأت أبلة فاهيتا، الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها الجديد، قائلةً: "الديكور شيك جدًا، خصوصًا الشاشة 52 بوصة اللي انت معلقاها، دي سمارت؟"، لترد عليها مقدمة البرنامج قائلةً: "الله أكبر، خمسة وخميسة في عينك، انتي جاية تقري على الديكور، أحسن يقع في دماغي، دي 55 مش 52".

وقالت أبلة فاهيتا: "بس اتطورتي جامد يا لميس، بعد ما كنا بنفتح السيزون بتوني بلير، بقينا نجيب ظافر عابدين، حد يقعد بيه القعدة دي، إيه مستضيفة بان كي مون، مفيش احترافية خالص يا لميس، شوفي أنا قعدته ازاي في برنامجي"، وذلك في إشارة منها إلى استضافته في برنامجها السابق "لايف من الدوبلكس"، الذي كان يعرض عبر شاشة "سي بي سي"، حيث ظهر بـ"روب".

لترد عليها لميس قائلةً: "انتي متخيلة هجيبه يقعد بالروب، عيب يا أبلة ده برنامج محترم، وده برنامج هلس زي الدوبلكس؟".

وأضافت أبلة فاهيتا: "من ساعة ما استضفتي ظافر عابدين وكريم عبدالعزيز وإياد نصار، كل عضوات نادي أرامل سانت فاطيما مبقوش يفوتوا حلقة، مش فاضلك غير إيهاب توفيق وتبقي جيبتي كل المزز".

لترد عليها مقدمة البرنامج ممازحةً: "وانتي يا ستي جاية تنفسني عليّ، أنا عزماكي عندي وانتي جاية تنفسني عليّ؟".

لميس الحديدي: أنا أغلى مذيعة في مصر.. وفاهيتا ساخرة: باين من الألماظ في إيدك

قالت أبلة فاهيتا الدمية الساخرة، إنّها ستدخل تجربة الدراما لأول مرة، حيث ستتعاون مع شبكة قنوات "نتفليكس" التلفزيونية، عن طريق تحويل قصة حياتها إلى مسلسل خيال علمي وكوميدي وتاريخي ووثائقي مرعب.

وأضافت: "الست الشاطرة لازم تعيد اكتشاف مواهبها كل شوية، فقررت أوري العالم مواهبي".

ومازحتها الإعلامية لميس الحديدي، حيث طالبتها بأن تحصل على دور في مسلسلها الجديد: "أنا عزمتك وجيبتك وقدمت السبت والأحد والإثنين، أنا مثلت مع الزعيم عادل إمام نفسه".

لترد عليها أبلة فاهيتا قائلةً: "كفاية عليكي كده، خلاص أخدتي فرصتك، دلوقتي الدور على الجيل الجديد".

وسألتها مقدمة البرنامج، عن الأجر الذي ستتقاضاه عن مسلسلها الجديد، لترد عليها قائلةً: "إيه الأسئلة دي؟ هو أنا سألتِك بتقبضي كام؟ شكلي اتساهلت معاكي خالص"، لترد عليها لميس قائلةً: "أنا أغلى مذيعة في مصر، مش محتاجة تسأليني أنا باخد كام، دة عادي".

ومازحتها أبلة فاهيتا قائلةً: "باين من الألماظ اللي في أيدك".

وأوضحت أبلة فاهيتا، أنه سيجرى طرح المسلسل على شبكة "نتفليكس"، العام المقبل، وأضافت ممازحةً: "بين شهري كانون الثاني وكانون الأول"، لترد عليها لميس الحديدي، قائلةً: "الله يرحمه استريح من تقل دمِك يا شيخة".

فاهيتا عن 2019: علمتني إن الطحال ملهوش لازمة.. لميس: "عملت محشي لعمرو"

وقالت لميس ممازحةً: "أنا اتسليت و2019 كانت سنة عجيبة شوية، دخلت المطبخ وعملت المحشي لعمرو، وأتقنت البيض بالبسطرمة، وعملت تسوق وسافرت لابني وسافرنا واتفسحت، وقرأت كتب، سنة وعدت".

لترد عليها أبلة فاهيتا ممازحةً: "الحمد لله إننا كنا قاطعين مع بعض الفترة دي".

وقالت أبلة فاهيتا، متحدثة عن ذكرياتها في عام 2019: "أفضل مكان زرته كان قبر حماتي، وكان أهم خبر شفته كان طلاق وائل كفوري، وسنة 2019 علمتني إن الطحال ملوش لازمة".

فاهيتا: "هروب كهربا" فيلمي المفضل خلال 2019 .. هيكهرب الدنيا في يناير

وكشفت "فاهيتا" عن أفضل الأشياء التي مرت بها في عام 2019، قائلةً إن قبر حماتها كان المكان الأفضل الذي زارته، مضيفة أن أهم خبر رأته كان طلاق وائل كافوري، مشيرةً إلى أن فيلم "الهروب" كان الأفضل في هذا العام.

وقاطعتها مقدمة البرنامج، حيث أشارت إلى أن هذا العام لم يشهد إنتاج أي فيلم سينمائي يحمل هذا الاسم، لترد الدمية الشهيرة بقولها: "لية ده فيلم الساعة، بطولة محمود كهربا، ده هيكهرب الدنيا في يناير"، وذلك في إشارة إلى انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك الأسبق، إلى النادي الأهلي، حيث من المنتظر أن يشارك مع الشياطين الحمر بداية من يناير المقبل.

وتابعت: "خسرت مرات آسر ياسين، اتضايقت إني اتجوزت جوزها، الناس بقى مخها ضيق أوي، وعمرو دياب هو شخصية العام بالنسبة لي".