نشرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، أثناء زيارتها لعدد من مدارس الفيوم، ضمن جولتها بالمحافظة بعد تفعيل مبادرة "مراكب النجاة".

وظهرت وزيرة الهجرة، وهي تلعب مع الأطفال في إحدى مدارس الفيوم التي زارتها، وكتبت وزيرة الهجرة، معلقة على منشورها: "مع طلبة مدارس الفيوم وأنشطة ترفيهية بسيطة في إطار التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية".

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد استقبل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأحد الماضي، في مستهل الزيارة التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الفيوم في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ‏‎التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والتي تنفذها وزارة الهجرة.