جوائز لشباب أفريقيا.. حصاد "التعليم العالي" في تطوير البحث العلمي

قامت وزارة التعليم العالى بجهود كبيرة فى مجال تطوير البحث العلمى خلال عام 2019، مع تولى مصر مكتب الاتحاد الإفريقي للعلوم والابتكار في دورته الحالية، حيث تم عقد عدد من اللقاءات لدعم إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، كما شاركت مصر فى مؤتمر التيكاد 7 بالعاصمة اليابانية طوكيو والذى طرح أهداف وخطط التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء تحقيقاً للتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.

وفى إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة تمنح مصر سنوياً ثلاث جوائز لشباب الباحثين الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية في مجالات الأمراض الوبائية والتشخيص والمسابك، والمشاركة فى المرصد الإفريقي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار،

وقد حققت وزارة البحث العلمى إنجازا باختيار معهد تيودوربلهارس كمركز تميز إفريقي في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على التمويل المشترك لعدد 2 مشروعات بحثية فى مجال الغذاء والزراعة فى إطار برنامج المنح المشتركة بين دول إفريقيا وأوروبا.

وفى مجال الفضاء تم إطلاق القمر الصناعى المصري "كيوب سات" إلى المدار المخصص له من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية فى الفضاء، وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذى تموله أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعى فى مصر، ويخدم القمر مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.

وفى إطار التعاون مع الجهات العلمية الدولية تم تنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبى بعنوان "التوءمة المؤسسية لبناء قدرات المعهد القومي للمعايرة للتوافق مع النظام الأوروبي، وتحقيق الاعتراف الدولى بمعايير القياس وشهادات المعايرة".

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.

ووقعت الوزارة خلال هذا العام اتفاقية لإنشاء المركز المصرى الصينى لنقل التكنولوجيا بين وزارتى البحث العلمي المصرية والصينية، وتم من خلال هذا الاتفاق تدريب 11 باحث شاب فى مجالات "سياسات العلوم والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، الطاقة، الزراعة، إنترنت الأشياء، المياه" فى الصين، وكذلك عقد ثلاث ورش عمل فى مصر لإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للتعرف على التقنيات الجديدة بالصين، ومثلت الصين فى معرض القاهرة الدولى للابتكار كضيف شرف مقدمة تقنيات جديدة من 13 مؤسسة بحثية.

كما تم رفع القدرات التعاونية الدولية والقيام بشراكات علمية مع بيوت الخبرة الدولية، والتعاون مع 150 جهة علمية مختلفة، وتم الاتفاق على تمويل عدد من المشروعات البحثية بالتعاون بعض الجهات البحثية الدولية، ومنها: أكاديمية العلوم التشيكية (15 مشروعا)، والأكاديمية الوطنية الصينية للعلوم (18 مشروعا)، وأكاديمية العلوم المجرية (11 مشروعا)، وأكاديمية العلوم الوطنية البيلاروسية (5 مشروعات)، وأكاديمية العلوم البلغارية (8 مشروعات)، ويتم حاليا تنفيذ 13 مشروعًا

كما تم الاتفاق على تمويل عدد 2 مشروع بحثى مشترك، وورشتى عمل بين الجانب المصرى واليابانى، والاتفاق على تمويل عدد 4 مشروعات بحثية مشتركة مع الجانب الإسبانى، والاتفاق على تمويل عدد 6 منح لفرق بحثية مع الجانب الألمانى، والاتفاق على تمويل عدد 18 مشروع بحثى فى إطار برنامج الشراكة المصرية الفرنسية، والاتفاق على تمويل عدد 9 مشروعات بحثية فى إطار برنامج الشراكة المصرى الصينى، والاتفاق على تمويل عدد 3 مشروعات بحثية مشتركة فى "مجال المياه" فى إطار برنامج المنح المشتركة بين دول أوربا ودول البحر الأبيض المتوسط "بريما".

وتم تنفيذ 8 منح في إطار برنامج رواد الإبتكار، وتنفيذ عدد 5 مشروعات في إطار برنامج الحفاظ على التراث الثقافى، و طرح منح التعاون الدولى من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

كما تم طرح الدورة العاشرة من برنامج التعاون المصرى اليابانى لتمويل مشروعات بحثية مشتركة، وطرح الدورة الحادية عشر من برنامج التعاون المصرى الألمانى فى إجراء أبحاث مشتركة لشباب الباحثين لخلق قنوات إتصال ونقل وتوطين التكنولوجيا مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، على أن تكون المنحة بحد أقصى لمدة عامين، وطرح الدورة التاسعة عشر من برنامج التعاون المصرى الأمريكى لتقديم منح سفر للولايات المتحدة لاستكمال الأبحاث بالخارج، بالإضافة إلى تمويل الأبحاث العلمية المشتركة، كما تم طرح الدورة الخامسة من منحة التعاون المصرى الألمانى لتمويل الأبحاث العلمية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية للبلدين، وتم طرح الدورة الرابعة لبرنامج التعاون الدولى بين مصر وإنجلترا (المعهد البريطانى).

كما تم طرح برنامج التعاون المصري الأسبانى بالشراكة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ومركز تنمية التكنولوجيا الصناعية الأسباني ؛ بهدف دعم مشاريع مشتركة تلبي إحتياجات الصناعة.

وكذلك تم طرح الدورة الخامسة من برنامج التعاون المصرى الفرنسى بالشراكة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمعهد الفرنسي بمصر، حيث يتيح هذا البرنامج منح سفر لفرنسا (لمدة أقصاها 9 أشهر) لاستكمال الأبحاث العلمية فى مرحلة ما بعد الدكتوراه، كما تم طرح الدورة الثانية من برنامج التعاون المصري الصيني والذى يتيح دعم فريق بحثي مشترك ويقدم الصندوق دعم للفريق البحثي المصري وفي إطار الدورة 19 لبرنامج التعاون المصري الأمريكي نظم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فعاليات ورشة العمل المشتركة المصرية الأمريكية بالتعاون مع الأكاديمية القومية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعقد سنويا لتحكيم وتقييم واختيار مقترحات التعاون العلمي المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية.

قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجهود كبيرة لربط البحث العلمى بالصناعة، وتوظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وفى هذا الإطار حرصت الوزارة على دعم الابتكار وربط البحث العلمى بالصناعة وتعميق التصنيع المحلى، وخلال عام 2019 قامت الوزارة بدعم وإنشاء 18 حاضنة في مجالات (النسيج، والذكاء الصناعى، وإنترنت الأشياء والتعليم والإلكترونيات، والواقع الافتراضى والواقع المعزز)، وتم دعم ما يزيد عن 90 شركة تكنولوجية، وتخريج عدد 63 شركة عاملة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بإجمالى 48 مليون جنيه بالشراكة مع جامعات ومراكز بحثية، ومنظمات مجتمع مدني وجهات أجنبية.

وفى سياق متصل نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى نوفمبر 2019 نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالي السيارات المحلية الصنع"، وانتهى الرالى بفوز فريق المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان بالجائزة الكبرى وقيمتها 500,000 جنيه مصرى بعد منافسة قوية ضمت 15 فريق مصرى، وجاء فى المركز الثانى فريق الجامعة الروسية، وحصل فريق جامعة الزقازيق على المركز الثالث، هذا إلى جانب عدد آخر من الجوائز، كما حدث أيضاً تطور ملحوظ، فقد تقدم العام الماضي للمسابقة 25 فريقا من جامعات مختلفة وتم اختيار 9 فرق، أما هذا العام فقد تقدم 31 فريق وتم اختيار 15 فريق مما يعني تنافس 15 سيارة تم تصنيعها بالكامل بأيد مصرية، ويعد رالى القاهرة للسيارات محلية الصنع هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى في مجال صناعة السيارات الكهربية، وتشمل المبادرة أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات؛ بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير في مجال صناعة السيارات، وإجمالي التمويل المبدئي المخصص لهذا البرنامج 37 مليون جنيه مصري.

كما تم عقد المنتدى الثالث للتسويق التكنولوجى، وخلاله تم استعراض المخرجات البحثية الناتجة عن المبادرات والمشروعات التي قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويلها والإشراف علي تنفيذها لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها الصناعة.

كذلك تم طرح برنامج الابتكار بتمويل يصل إلى 3 مليون جنيه للمشروع الواحد، وهدف البرنامج إلى دعم الباحثين بالتمويل اللازم للمشاريع التطبيقية، والتي تتميز بالابتكار والحداثة فى كافة المجالات.

كما تم طرح برنامج دعم الأبحاث والتنمية التكنولوجية بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع، ويقوم البرنامج بدعم المشروعات الصغيرة سواء كانت بحوث أساسية لاستكمال رسائل الماجستر أو الدكتوراه أو التى تتميز بوجود تطوير لمكون تكنولوجي أو تصنيع نموذج أولى أو التحقق من فكرة مبتكرة.

وتم طرح عدة دورات من برنامج أستاذ لكل مصنع (6 دورات)؛ بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة من خلال تقديم الدعم اللازم لإتاحة الفرصة لباحث من الجامعات أو المراكز البحثية لدراسة مشكلة موجودة بإحدى المؤسسات الصناعية وطرح الحلول، وتم تطوير البرنامج ليشمل تعاون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقاً) مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال تضمين التحديات التي تواجه مصانع الإنتاج الحربي وطرحها على المجتمع البحثي لتشخيصها وإيجاد حلول عملية ومبتكرة لها.

كذلك تم طرح عدة دورات من برنامج إعادة التوطين؛ بهدف مواجهة هجرة العقول من خلال دعم العلماء المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الخارج.

هذا بالإضافة إلى طرح المنحة الموجهة في مجال الحد من التلوث حيث قامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع وزارة البيئة لتحديد الأولويات القومية في مجال الحفاظ على البيئة، والحد من معدلات التلوث والتي تحتاج لحلول من جانب البحث العلمي.

وتم طرح برنامج التحديات الوطنية؛ بهدف توفير التمويل المطلوب للمشاريع البحثية التى يقوم الباحثين بتقديمها لحل ومواجهة تحديات قومية.

كما تم استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا TICOs فى الجامعات ومراكز البحوث والتجمعات الصناعية، ليصل عدد المكاتب إلى 43 مكتبًا، بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه، ومن خلال هذه المكاتب تم نشر 2000 بحث، والحصول على 3 براءات اختراع، ودعم 32 فكرة تكنولوجية، وتصميم 136 نموذجًا أوليا، وتسويق 120 منتجًا تكنولوجيا.

كذلك تم تنفيذ أكثر من 95% من مشروع بحثي وتطبيقي في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بمنحة قيمتها 7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينتي برج العرب وشلاتين.

وتم طرح برنامج دعم البحوث الأساسية والتطبيقية فى مجالات عديدة مثل (جيولوجيا وموارد معدنية، فضاء واستشعار عن بعد، غذاء، بيولوجى، مياه، تحلية مياه، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل، هندسة، طاقة، إلكترونيات، بيوتكنولوجى، البيئة، طب، صيدلة، نانوتكنولوجى، الأسماك والمصايد، العلوم البينية).

ومن ناحية أخرى نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى أكتوبر 2019 معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار، وقدمت الأكاديمية هذا العام 125 جائزة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري، وشملت جوائز تقديرية في صورة 90ميدالية، وجوائز نقدية لأفضل الاختراعات والابتكارات، ومشروعات تخرج، ومشروعات في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا، ولأفضل شركات تكنولوجية ناشئة، وجوائز للمبتكر الصغـــير (أقل من 16 عام)، بالإضافة إلى 7 منح احتضان ومشروعات أعمال بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه مصري، كما قدمت الأكاديمية 6 منح للسفر والاشتراك بمعرض جنيف الدولي للابتكار، حصل عليها فرق (جامعة 6 أكتوبر – جامعة النيل – جامعة القاهرة -الكلية الفنية العسكرية – معهد تدريب المرور – وزارة الداخلية)، وتبلغ القيمة المالية للمنح حوالي 500 ألف جنيه مصري، كما فاز 16 طفل بجائزة الطفل المبتكر بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف جنيه.