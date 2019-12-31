عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالقاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس خليل شعث المشرف على تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف تطوير العشوائيات، والعمل على تنفيذ وإقامة المزيد من المشروعات التي توفر وحدات سكنية لائقة لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة.

وجدد مدبولي التأكيد على ضرورة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في أسرع وقت ممكن، وسرعة تسكين المواطنين المستحقين في الأماكن البديلة، مشددا في هذا الصدد على أهمية تسكين محافظة القاهرة المواطنين المستحقين بسرعة، بعد بناء الدولة العديد من الوحدات السكنية التي تكلفت عشرات المليارات كبديل للمناطق العشوائية غير الآمنة، سعيا لتوفير حياة كريمة ولائقة يستحقها قاطنو تلك المناطق.

وأضاف مدبولي: "لدينا أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حاليا، ولن نقبل أي تأخير في إزالة المناطق الخطرة ولن نتهاون في التعامل مع هذا الملف"، مجددا التأكيد على مسؤولية المحافظة في هذا الصدد.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنّ مسؤولي محافظة القاهرة قدموا عرضا تمت الإشارة خلاله إلى الانتهاء حتى الآن من تطوير وإعادة تسكين وإزالة 30 منطقة عشوائية، وتسكين نحو 15383 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية الجاري تسكينها والمقرر أن تنتهي قريبا 10666 وحدة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التي ستتيح 15569 وحدة يتم الانتهاء من تسكينها تباعا.