طرق وشروط حصول المعلمين على 1000 جنيه.. الصرف بأثر رجعي

عمّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بصرف 1000 جنيه قيمة إضافية على رواتب معلمي رياض الأطفال والصفوف المتقدمة، كمكافأة شهرية تستمر من أكتوبر وحتى يوليو.

وذكرت الوزارة في خطابها، أنّه في إطار جهود الوزارة لرفع المستوى المعيشي للمعلمين، وبينهم معلمو وموجهو رياض الأطفال، ومعلمو وموجهو الصف الأول الابتدائي، عزّزت وزارة المالية بند الأجور والمرتبات في موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات كافة، للعام المالي 2019/2020 بـ200 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أنّ هذا الإجراء جاء لدعم منظومة التعليم الجديدة عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020، على أن يتم النظر في تدبير احتياجات المديريات في ضوء موقف التنفيذ الفعلي للباب الأول بموازنة تلك المديريات للعام المالي الحالي، مؤكدة أنّه في إطار حرص الوزارة على نشر مبادئ المساواة بين العاملين في نظام التعليم الجديد، يتم صرف المبالغ الموردة للمديريات بالتساوي، طبقا للتخصصات بكل مديرية على معلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وبحد أقصى 1000جنيه شهريا، اعتبارا من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنّه تمت مخاطبة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة المالية، لتعديل توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وإقرار الحافز لمعلمي وموجهي الصف الثاني الابتدائي، إذ إنّهم من المشاركين بالفعل في خطة التطوير لهذا العام.

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم أنّ الصرف سيتم ابتداء من الشهر المقبل بأثر رجعي، ومن ثم يصبح من حق المعلمين صرف المبلغ المستحق مع راتب كل شهر بالطريقة المعتادة لصرف الرواتب، مشددة على أنّ تلك المكافأة خطوة حقيقية في طريق الارتقاء بالمعلمين في منظومة التعليم الجديدة.