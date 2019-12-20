قالت الدكتورة أمل رفعت، منسق ومترجم تدريبات المبادرة المصرية باليابان، إن مصر توفر تدريبا لمدة ستة أسابيع باليابان للمدرسين ليروا الوضع باليابان والمدراس اليابانية على الطبيعة، مؤكدة وجود رعاية كاملة لهم أثناء سفرهم.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن مصر مهتمة ليس فقط بالمدارس بل بمدراء المدرسة والمدرسين العاملين بها، "مش بس داخل مصر لكن خارج مصر".

وتابعت أن الخبراء اليابانيين الذين تولوا الإشراف على المدارس المصرية اليابانية زاروا عددا من المدارس المصرية للوقوف على حالتها.

واستقبل الرئيس السيسي في وقت سابق، على هامش منتدى شباب العالم، عددا من الخبراء اليابانيين بعد قيامهم بجولة تفقدية لعدد من المدارس اليابانية، قبل قيامهم بالإشراف على تطبيق التجربة في سابقة وصفها الخبراء بالأولى في تاريخهم على أن يجرى إيفاد هذا العدد من الأكاديميين للعمل في دولة أخرى، بما يؤكد تفرد مصر.