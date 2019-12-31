محافظ دمياط تعلن عن بدء التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية والأم البديلة لعام 2020 وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن التقديم للمسابقة قد بدأ منذ 15 من ديسمبر ويستمر حتى الخميس الموافق 16 من يناير المقبل بمديرية التضامن الاجتماعي.

وتابعت المحافظ أن اختيار الأمهات المكرمات ( الأم المثالية، الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة "سمعية - بصرية - حركية"، أم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات الرياضية والفنية والعلمية،....) بناء على عدة معايير تشمل عطاء الأم و إعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ بتماسكها و ترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم فضلا عن احتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية و التمسك بتعاليم الدين ونشر المودة والرحمة والتعاون بين أفراد الأسرة والالتزام بمنظومة القيم والهوية الوطنية.

بالإضافة إلى كفاح الأم والقدرة على التماسك في مواجهة التحديات و الصعاب والحفاظ على كيان الأسرة، هذا بالإضافة إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الاول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى.