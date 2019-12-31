عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالمبادرات الثلاث التي جرى إطلاقها مؤخراً لدعم الصناعة والسياحة والإسكان، مؤكداً على الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف المصانع المتعثرة، وتوجيهه بعدم اقتصار مبادرة تحفيز الصناعة على مجرد إطلاقها، بل متابعة تنفيذها مع أصحاب الشأن من مالكي هذه المصانع.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة تضم ممثلي البنك المركزي والوزارات المعنية، لمتابعة التفاصيل الدقيقة للتنفيذ على الأرض، وحل المشكلات.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أشار إلى قيام البنك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بالمصانع المتعثرة، وتوزيعها الجغرافي، وسيجري تحديثها ببيانات عن حجم العمالة التى كانت موجودة في كل مصنع.

وأكد المحافظ أن البنك المركزي سيظل داعماً قوياً للقطاع الصناعي من أجل إحداث نقلة نوعية في ملف المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات أخرى جار العمل عليها، وتطوير وتعزيز قدرات الصناعة المصرية بشكل عام.

وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية وضع تصنيف لدرجة التعثر وأسبابه، خاصة أن بعض المصانع المتعثرة لا تتعلق مشاكلها بأسباب مصرفية.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى بعض المشكلات المتعلقة بالمصانع المتعثرة، ومنها مشكلة لجوء بعض الجهات الحكومية الدائنة إلى الحجز على أرصدة للمصانع في البنوك تفوق قيمة المبالغ المستحقة لتلك الجهات، وهو ما يجب العمل على تلافيه في المستقبل.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة لن تشمل الوحدات السكنية الشاطئية أو الوحدات الفاخرة، وإنما تخصص لوحدات الإسكان المتوسط لمساندة الطبقة الوسطى.

وعلى صعيد مبادرة دعم القطاع السياحي، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أشار إلى الاجتماع الذي عقده محافظ البنك المركزي ووزير السياحة والآثار مع أعضاء اتحاد الغرف السياحية، والذي جرى خلاله الاتفاق على آليات التنفيذ، والتي من شأنها مساندة هذا القطاع الحيوي الهام في الفترة المقبلة.