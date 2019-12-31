أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب الحجز لـ وحدات سكنية بالدور "الأرضي والأخير" بمشروعي "دار مصر وسكن مصر"، بنظام تقسيط ميسر وخصم للسداد الفوري بمبلغ يصل إلى 50 ألف جنيه، على أن يبدأ الحجز بسكن مصر يوم الخميس الموافق 2 يناير، وبدار مصر يوم الأحد 1 يناير.

تفاصيل الوحدات المطروحة

مشروع سكن مصر

- طرحت وزارة الإسكان وحدات مشروع سكن مصر في مدن "أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، غرب قنا، مدينة ناصر بغرب أسيوط".

- تتراوح مساحة الوحدات المطروحة بين 106 متر مربع إلى 115 متر مربع.

مشروع دار مصر

- طرحت وزارة الإسكان وحدات مشروع دار مصر في مدن "القاهرة الجديدة، 6أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السادات، 15 مايو، العبور، برج العرب الجديدة".

- تتراوح مساحة الوحدات المطروحة بين 100 متر مربع إلى 150 متر مربع.

- يدفع المتقدم جدية حجز لدخول القرعة العلنية 150 ألف جنيه، ثم يختار طريقة السداد.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة فيما لا يوجد حد أقصى للسن.

- يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الحصول على وحدة سكنية تعاونية أو مدعومة من الدولة، أو قطعة أرض من أي جهة حكومية.