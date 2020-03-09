الصحة العالمية: لا علاج لفيروس كورونا حتى الآن

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ فيروسات كورونا من عائلة فيروسات تتراوح بين نزلة البرد، وفيروس كورونا تنفسية شرق أوسطية، ومتلازمة الأمراض التنفسية الحادة الوخيمة.

وأضاف جبور، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنّ فيروس كورونا قد ينتقل من الحيوانات للإنسان، لافتا إلى أنّ طرق الوقاية تتمثل في غسل اليدين جيدا بالماء والصابون وبشكل متكرر خلال اليوم، وتغطية الفم والأنف عند الكحة والعطس بالمناديل ورمي المناديل في سلة مهملات مقفلة، وعدم التعامل مع الحيوانات إلا للضرورة، وطهي اللحوم بشكل جيد قبل تناولها.

وتابع جبور، أنّه لا يوجد حتى الآن علاج لفيروس كورونا، لكن يوجد علاج لأعراض الحمي والسعال وضيق التنفس.