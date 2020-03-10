حجر صحي ومنع تجمعات وتعليق زيارات.. مصر تحارب كورونا

شبح مخيف تخشاه جميع دول العالم، وضيف ثقيل تتمنى البلاد ألا يزورها، بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في العديد من حاللات الوفاة، فضلًا عن حالات الإصابة به، والتي طالت مصر مؤخرًا، وسجلت وزارة الصحة أكثر من حالة إصابة بكورونا.

إجراءات احترازية عديدة، تحاول بها الدولة المصرية أن تواجه الفيروس القاتل، خاصة بعد ما قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، اليوم، إن هناك 56 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر.

آخر تلك الإجراءات كانت قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

أما على صعيد السجون، قررت وزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن ذلك يأتي في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن.

كما سبق ذلك القرار، إعلان مصر، منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مجلس الوزراء في بيان له، إنه "حظر دخول المواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من الجمعة 6 مارس حتى إشعار آخر".

وقبل عودة المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، أخلت وزارة الصحة مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح من المرضى، وجعلته مخصصا لنزلاء الحجر الصحي، بفندق المشير أحمد بدوي هناك.

وفي الأقصر، أصدرت الحكومة تعليمات بإغلاق فنادق وبواخر نيلية، الاثنين الماضي، ومنع مغادرة من فيها قبل فحصهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، فيما قال رئيس مدينة الأقصر، العميد أيمن الشريف، في مقابلة تليفزيونية، إن الباخرة التي اكتشف فيها عدد من الإصابات بفيروس كورونا أصبحت مركزا للحجر الصحي.

كما أعلنت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر على صفحتها بفيس بوك صدور قرار بوقف الزيارات السياحية بالأقصر ليوم واحد فقط، بعد الإعلان عن اكتشاف حالات إيجابية حاملة لفيروس كورونا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر.