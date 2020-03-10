35 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية.. والإصابات تتجاوز 7500 شخص

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7513.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن هذه البيانات جاءت بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية تراجع معدل الزيادة في حالات الإصابة الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.

وبلغ عدد الدول التي تم الكشف فيها عن إصابات بفيروس كورونا المستجد لـ100 دولة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، بناء على معلوماتها الخاصة بتفشي الفيروس عبر العالم.

وذكرت الوكالة أن سلطنة بروناي أعلنت مؤخرا عن إصابة شخص بمرض كورونا.

وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضي، 111360 شخصا، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.