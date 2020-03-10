القرموطي يجري حوارا تخيليا مع فيروس كورونا: أنا مظلوم في الليلة دي

أجرى الإعلامي جابر القرموطي مداخلة هاتفية عبر الأقمار الصناعية "تخيلية" مع فيروس كورونا المستجد وذلك خلال برنامج "الكلام على إيه" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وظهر شخص جسَّد شخصية فيروس كورونا وقال: "أقسم بالله ده كلام سوشيال ميديا وأنا مظلوم في الليلة دي وانتوا في مصر بتهولوا المواضيع والعالم كله كوم ومصر لوحدها كوم تاني يعني أبقى فيروس وقاعد في حالي وألاقي الناس بتتهمني في رسالة واتساب على جروب الماميز".

وأضاف متسائلًا: "طب انتي الواد عندك عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله" مستنكرًا: "انا اتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان".

وتابع: "وايه كيس الشوكولاتة البايخ ده يعني خلصت الإفيهات وعمالين نكرر".

وتحدث الشخص الذي جسد فيروس كورونا عن قلق المصريين منه: "تقلق من إيه يا عم واحد قاعد في الشرابية طول عمره وآخره بيجيب سوبيا من عم حمدي ولا اختلط مع حد جاي من سفر ولا باس حد عنده كورونا يتهمني أنا ليه لو جاله حبة برد".

وتابع: "يا عم اسكت بقا ده أنا مقهور وعيل مش عايز يروح المدرسة يقول لأمه أنا تعبان والعيال في المدرسة عندها كورونا وأمه تكتب وريتويت بقا وشير"

ونصح الشخص الذي جسد فيروس كورونا بالاهتمام بالنظافة وعدم استخدام المناديل القماشية واستبدالها بالمناديل الورقة مع ضرورة استخدام المناديل أثناء العطس وغسيل الأيدي باستمرار.