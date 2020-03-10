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القرموطي يسأل الحرس الأميري القطري عن إصابة تميم بكورونا: أغلقوا الخط

أجرى القرموطي اتصال بوزارة الصحة القطرية ولم يرد عليه أحد

كتب:

أحمد حامد دياب
09:17 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
جابر القرموطي

جابر القرموطي

أجرى الإعلامي جابر القرموطي عدة مداخلة هاتفية مع جهات قطرية رسمية للاستفسار عن إصابة أمير قطر تميم بن حمد بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال برنامج "الكلام على إيه" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وأجرى القرموطي اتصالا بوزارة الصحة القطرية، ولم يرد عليه أحد وأجرى أيضًا اتصالا هاتفيًا بالديوان الأميري القطري ولم يرد عليه أحد.

واتصل القرموطي بالحرس الأميري القطري ورد عليه شخص قائلًا: "الحرس الأميري القطري اتفضل"، وعرفه القرموطي بنفسه أنه صحفي مصري وسأله عن إصابة الشيخ تميم بفيروس كورونا ليرد عليه الموظف المختص: "هذا الحرس الأميري البدالة (السوتش) وأغلق الهاتف في وجهه قائلًا: "يالا".

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