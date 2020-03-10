حوار وزير قطاع الأعمال مع الحديدي: القطن بتاعنا مينفعش نقول عليه قطن

حلَّ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث".

وتحدث وزير قطاع الأعمال العام عن القطاع العام في مصر وتطويره وصناعة الغزل والنسيج والقطن والعاملين في شركات القطاع كما يلي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن النجاح في فترة الستينيات لشركات القطاع سببه الرئيسي أن الدولة كانت هي المنتج فقط، مشيرًا إلى أنه مع دخول الاقتصاد المصري في مرحلة الانفتاح زادت المنافسة بينها وبين القطاع الخاص.

هشام توفيق: الرئيس ذلل كافة العقبات لتطوير شركات قطاع الأعمال العام

وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه جرى توقيع عقد التحول الرقمي للشركات بما ساهم في تطوير نحو 63 شركة من خلال ربط قاعدة المعلومات بشكل مركزي بما يشكل طفرة في تبادل المعلومات بشكل إلكتروني بتكلفة 50 مليون دولار.

وأضاف توفيق، أن هذا الثمن يعتبر ربع التكلفة لو كانت كل شركة اعتمدت على نفسها في تطوير قاعدتها المعلوماتية وتم توفير التمويل من خلال أصول هذه الشركات.

وزير قطاع الأعمال: 50 مليون دولار تكلفة عقد التحول الحكومي للشركات

وتحدث هشام توفيق، عن تعديل القانون 203، موضحًا أن أهم معايير وروح تعديلات القانون هي تفعيل معايير الحوكمة لتفعيل المحاسبة لمجلس الإدارة ومدد رؤساء مجالس الإدارة، التي كانت تقتضي ألا يتم عزلهم إلا بعد 3 سنوات.

وزير قطاع الأعمال: 209 آلاف عامل في الشركات القابضة

وانتقد وزير قطاع الأعمال العام، أوضاع القطن المصري، خلال لقاء مع برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وقال توفيق: "القطن طويل التيلة بتاعنا، ماينفعش نقول عليه قطن للأسف، لأن الطلب عليه لا يتجاوز 1.8% فقط".

وزير قطاع الأعمال: الطلب على القطن المصري لا يتجاوز 1.8%