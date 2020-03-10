التنمية المحلية: قرار وقف التجمعات يشمل الأعياد الخاصة بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إنّ قرار الحكومة بتعليق الفعاليات والأنشطة التي تشهد تجمعات للمواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا، يتضمن الأعياد الخاصة بالمحافظات والتجمعات كثيفة السكان مثل الموالد الدينية.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، ومحمد رميحي ببرنامج "صباح الورد"، على شاشة ten، أنّه جرى منع الانتقال الجماعي للمواطنين بشكل حشود في المواصلات العامة مثل الرحلات كبيرة العدد، والتحرك الجماعي بشكل مكثف للمواطنين، لافتا إلى أنّ محطات القطارات ومترو الأنفاق جار تطهيرها منذ أمس.

وتابع قاسم أنّ هناك تنسيقا كبيرا مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف أزمات المحافظات، مع الغرفة المركزية في مجلس الوزراء، ويتواصل وزير التنمية المحلية مع المحافظين، لإرجاء المظاهر الاحتفالية التي تصدر بتصريح من الوزارة.

تطهير الأماكن المزدحمة يكون عن طريق فرق عمل متخصصة

وأشار قاسم إلى أنّ المساجد الصغيرة والكبيرة في المحافظات، تم التأكيد على تطهيرها قبل وبعد صلاة الجمعة، وتطهير المساجد التي تعمل باستمرار على مدار اليوم، لافتا إلى أنّ كل محافظة محددا بها مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح قاسم أنّه جرى التأكيد على المحافظات وإخطار الوزارة أولا بأول خلال غرفة العمليات بظهور أي حالة للتعامل معها بشكل إيجابي، شارحا أنّ التطهير في الأماكن التي يكون فيها زحام، يتم عن طريق فرق عمل متخصصة معلنة ومحددة.