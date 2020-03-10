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محمود مسلم

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا إلى 157 حالة

اختبارات صحية لـ5 آلاف حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس

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أ ش أ
12:50 م | الثلاثاء 10 مارس 2020
اجراءات الوقاية من كورونا

اجراءات الوقاية من كورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا، اليوم، إلى 157 حالة مؤكدة كما استمرت الاختبارات الصحية لحالات مشتبه بها تقترب من 5 آلاف حالة وزادت الحالات المصابة 13 حالة مقارنة بالأمس.

وطالبت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم الثلاثاء- مواطنيها في إيطاليا بالعودة للبلاد بعد قرار الحكومة الإيطالية تقييد حرية السفر والتجمع في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الخارجية النمساوية إلى أن هذا التحذير جزئي ساري المفعول في مدن لومباردي وفينيتو وإميليا رومانيا وماركي وبيدمونت.

يشار إلى أن إيطاليا أعلنت عن قيود سفر هائلة في جميع أنحاء البلاد ولكنها نصحت بعدم إغلاق الحدود.

يذكر أن الحكومة النمساوية تفرض فحوصات الحمى عند المعابر الحدودية.

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