وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا ويشدد على النظافة

تفقد، اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، للوقوف على سير العملية التعليمية، ومستوى النظافة بها.

وشملت جولة "حسن" مدرسة عزبة المنسي للتعليم الأساسي، وتبين وجود عدد من السلبيات الفنية داخل المدرسة، وطالب على الفور بسرعة تلافيها، بينما أشاد بمعلمة العلوم داخل المدرسة ابتسام عبدالرحمن الخولي، لجهدها المتميز داخل الحصة، وتم تكريمها داخل المدرسة.

ثم تفقد وكيل الوزارة مدرسة الجيل المسلم الخاصة للبنات، وتم متابعة الفصول وحجرات النشاط، وتبين وجود حملة "100 مليون صحة"، وكذلك حملة للتطعيم ضد أمراض الحصبة، وأشاد بمستوى النظافة والنظام والانضباط المدرسي، ووجه بسرعة تسليم باقي الكتب للطالبات.