إحالة 3 مختصين من الإدارة الهندسية بحي وسط للتحقيق في الإسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحويل 3 من المختصين بالإدارة الهندسية بحي وسط إلى النيابة الإدارية، ووقفهم عن العمل، لحين الإنتهاء من التحقيقات، نظرا لتقاعسهم وتقصيرهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة، التي تمت بفندق متروبول بالمخالفة للقانون.

وأكد المحافظ، أنه سيجري التحقيق الفوري مع أي موظف مقصر يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، محذرا أنه لن يتهاون تجاه أي مقصر أو مخالف وسيجري معاقبته في الحال.

كما شدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين.